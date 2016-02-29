



Обсуждены вопросы консульского взаимодействия между Узбекистаном и Россией



ТАШКЕНТ, 29 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня вновь назначенный заведующий консульским отделом Посольства Российской Федерации Иван Фетисов нанес визит в Консульское управление Министерства иностранных дел Республики Узбекистан.



Визит был предпринят с целью обсуждения актуальных вопросов взаимодействия по консульским вопросам, прежде всего в сферах защиты интересов граждан в период их нахождения на территории другой стороны, а также других тем, представляющих взаимный интерес, сообщает МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи