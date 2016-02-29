



Новый посол Узбекистана посетил МИД РФ



НОВОСТИ В МИРЕ, 29 февраля. /УЗИНФОРМ/. 25 февраля вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана Бахром Ашрафханов посетил внешнеполитическое ведомство Российской Федерации, где вручил копии своих верительных грамот статс-секретарю – заместителю министра иностранных дел Григорию Карасину. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-российского сотрудничества в духе стратегического партнерства и союзничества. Напомним, что Б.Ашрафханов сменит в должности Акмала Камалова, являвшегося главой узбекской дипмиссии в Москве с октября 2014 по ноябрь 2015 года, а ныне занимающего пост председателя правления холдинговой компании "Узпахтасаноатэкспорт", учрежденной в конце октября минувшего года на основе ассоциации "Узпахтасаноат" в целях создания в Республике единого комплекса по переработке урожая хлопка и дальнейшей реализации хлопкового волокна. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи