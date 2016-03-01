



Работа по демаркации узбекско-казахстанской госграницы вступила в завершающую стадию



НОВОСТИ В МИРЕ, 1 марта. /УЗИНФОРМ/. 27 февраля в Алматы завершили работу встреча рабочих групп и заседание правительственных делегаций Республики Узбекистан и Республики Казахстан в совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии, которые стартовали 18 февраля.



Мероприятия были организованы в целях подготовки итоговых документов демаркации узбекско-казахстанской Государственной границы, сообщает МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи