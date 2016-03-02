Узбекистан и Болгария развивают экономическое сотрудничество

ТАШКЕНТ, 2 марта. /УЗИНФОРМ/. В минувший четверг в Ташкенте прошли 4-е заседание межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству и совместный бизнес-форум между Республикой Узбекистан и Республикой Болгария, сообщило сегодня внешнеторговое ведомство Узбекистана.

Для участия в мероприятиях в столицу Узбекистана прибыла делегация правительственных и деловых кругов Болгарии во главе с министром регионального развития и благоустройства Лиляной Павловой.

В ходе заседания комиссии и бизнес-форума обсуждались общие и практические аспекты развития узбекско-болгарского партнерства в сферах экономики и торговли, сельского хозяйства, транспорта и логистики, пищевой, фармацевтической, химической промышленности, здравоохранения, туризма, науки и образования.

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