В Пекине обсудили вопросы борьбы с преступностью

НОВОСТИ В МИРЕ, 3 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Пекине в штаб-квартире Шанхайской организации сотрудничества завершило трехдневную работу заседание экспертов государств-членов ШОС по вопросам выработки плана действий на 2016 - 2020 годы по реализации Соглашения о сотрудничестве между правительствами государств-членов ШОС в борьбе с преступностью (от 11 июня 2010 года), который будет окончательно утвержден в ходе Ташкентского саммита в июне.

Заседание прошло под председательством Узбекистана и было посвящено вопросам усиления взаимодействия государств-членов Организации по обеспечению надежной защиты граждан от посягательств на жизнь и здоровье, права и свободы, честь и достоинство человека, интересы общества и государства, развития сотрудничества между правоохранительными органами стран-участниц ШОС.

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