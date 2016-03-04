В Ташкенте прошел узбекско-британский онлайн-тренинг по вопросам образования

ТАШКЕНТ, 4 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Министерстве высшего и среднего специального образования Узбекистана состоялся онлайн-тренинг на тему "Международное партнерство, современное образование и исследовательская работа", организованный совместно с Британским Советом в Узбекистане.

Целью тренинга явилось обсуждение вопросов обеспечения целостной эффективной системы и совершенствования высшего и послевузовского образования, подготовки и переподготовки педагогических кадров для высших образовательных учреждений для повышения качества высшего образования и научно-исследовательской деятельности и модернизации учебных программ в соответствии с современными требованиями на основе зарубежного опыта.

В онлайн-тренинге в режиме реального времени приняли участие представители региональных и столичных вузов (проректора, преподаватели, старшие научные сотрудники-соискатели, магистранты, одаренные студенты и другие), а также британские партнеры, в том числе, профессор Университета Бат Иан Кроуффорд, председатель Центрально-Азиатского Форума Университета Кембридж Ситхарт Монту Саксена, профессор Университета Бирмингем Сити Фатиме Раби-хан и профессор Университета Лондон Метрополитан Даниела Даэрпо, сообщает Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана.

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