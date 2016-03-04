В Ташкенте прошел чемпионат Узбекистана по дзюдо

ТАШКЕНТ, 4 марта. /УЗИНФОРМ/. 3 марта в Ташкенте завершился национальный чемпионат по дзюдо среди взрослых спортсменов, который стартовал днем ранее в спортивном комплексе "Узбекистан".

В чемпионате принимали участие как мужчины, так из женщины, из всех регионов Узбекистана и столицы, прошедшие предварительный отбор, которые помимо медалей боролись в 8 весовых категориях за право попадания в состав сборной страны (которая в настоящее время активно готовится к Олимпийским играм-2016 в Рио-де-Жанейро).

Первое место в общекомандном зачете заняли представители Хорезмской области, завоевавшие 4 золотые медали, 1 серебряную и 6 бронзовых, второе место досталось дзюдоистам из Самаркандской области (3 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых медали), третье - представителям столицы (3 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые медали).

В личном зачете среди мужчин первенствовали Мухриддин Тиллолов (до 60 кг), Абдужалил Юсупов (до 66 кг), Мирзохид Фармонов (до 73 кг), Шарафиддин Балтабаев (до 81 кг), Мухаммадкарим Хуррамов (до 90 кг), Эркин Дониеров (до 100 кг), Шухрат Турабаев (свыше 100 кг) и Болтабой Болтаев в абсолютном весе.

Среди женщин лучшие результаты показали Нодира Гулова (до 48 кг), Диера Келдиерова (до 52 кг), Амангул Алланазарова (до 57 кг), Мухае Ибрагимова (до 63 кг), Умида Саидова (до 70 кг), Нодира Юлдашева (до 78 кг), Рахима Юлдашова (свыше 78 кг) и Кумуш Юлдашева в абсолютной весовой категории.

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