Узбекский лидер наградил лауреаток государственного конкурса

ТАШКЕНТ, 5 марта. /УЗИНФОРМ/. 5 марта Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал постановление "О награждении Государственной премией имени Зульфии", в соответствии с которым устанавливается порядок поощрения лауреаток традиционного конкурса на Государственную премию имени поэтессы Зульфии.

Документом предписывается в целях оказания достойного уважения женщинам страны, повышения их роли и статуса в обществе, воспитания здорового и гармонично развитого поколения, стимулирования девушек, своим талантом и образцовой деятельностью являющихся примером для молодежи, а также в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 10 июня 1999 года "О поддержке предложений по учреждению Государственной премии имени Зульфии":



1. Одобрить предложения комиссии по Государственной премии имени Зульфии при Комитете женщин Узбекистана о награждении одаренных девушек Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента за отличное поведение, уникальный талант, сметливость, инициативность, успехи в учебе, особые достижения в области литературы, культуры, искусства, образования и спорта Государственной премией имени Зульфии согласно прилагаемому списку.



2. Лауреатам Государственной премии имени Зульфии вручить дипломы и нагрудные знаки на торжествах, посвященных празднику 8 марта – Международному женскому дню.



3. Министерству финансов Республики Узбекистан обеспечить выдачу каждому лауреату Государственной премии имени Зульфии денежного вознаграждения в размере 50-кратной минимальной заработной платы.



4. Рекомендовать Национальной телерадиокомпании Узбекистана и Национальному информационному агентству Узбекистана широко освещать образцовую деятельность, уникальный талант и достижения лауреатов Государственной премии имени Зульфии.



5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Э.Баситханову".

В этом году лауреатками конкурса стали:

Байжигитова Азиза Аллияр кызы - ученица 9-го класса специализированной средней общеобразовательной школы №22 города Нукуса Республики Каракалпакстан

Фозилжонова Севарахон Баходиржон кизи - учащаяся 3-го курса Андижанского колледжа искусств

Алиева Гулноза Акрамовна - учащаяся 3-го курса академического лицея №1 при Бухарском инженерно-технологическом институте

Раимкулова Мохигул Дадажон кизи - учащаяся 3-го курса академического лицея №2 при Джизакском государственном педагогическом институте

Низамова Мохидил Махмуд кизи - учащаяся 1-го курса Яккабагского профессионального колледжа пищевой промышленности и обслуживания Кашкадарьинской области

Холбутаева Дилфуза Шарофиддиновна - учащаяся 3-го курса Навоийского колледжа олимпийского резерва

Воккосова Гулираъно Давронбой кизи - учащаяся 3-го курса Туракурганского социально-экономического и спортивного колледжа Наманганской области

Келдиёрова Диёра Бахтиёр кизи - учащаяся 3-го курса Пастдаргомского политехнического профессионального колледжа Самаркандской области

Гозиева Нодира Рустам кизи - учащаяся 2-го курса академического лицея №1 при Гулистанском государственном университете

Шойимова Комила Урол кизи - учащаяся 2-го курса академического лицея №2 при Термезском государственном университете

Раимкулова Зулхаё Хикматилла кизи - Студентка 1-го курса Государственной консерватории Узбекистана (Ташкентская область)

Мамажонова Зулфияхон Миркомил кизи - учащаяся 3-го курса Кувинского педагогического и экономического колледжа Ферганской области

Исмаилова Озода Анваровна - учащаяся 1-го курса академического лицея №2 при Ургенчском государственном университете

Ботирова Азиза Хамидовна - учащаяся 1-го курса Республиканского специализированного музыкального академического лицея имени В.Успенского.

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