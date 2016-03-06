Узбекский лидер поздравил женщин страны

ТАШКЕНТ, 6 марта. /УЗИНФОРМ/. 5 марта Президент Узбекистана Ислам Каримов обратился к женщинам страны и соотечественницам с поздравлениями по случаю празднования Международного женского дня 8 марта.

В праздничном обращении главы государства говорится:

"Глубокоуважаемые женщины, дорогие матери, любимые дочери и внучки!



В эти дни, когда на нашей благодатной земле все сильнее ощущается долгожданное дыхание весны, пробуждается и обновляется природа, мне доставляет огромное удовольствие от всей души поздравить всех Вас и в Вашем лице всех женщин Узбекистана с праздником 8 Марта.



Сегодня мужское население нашей страны приносит всем нашим женщинам – бесценному творению Всевышнего – прежде всего низкий поклон и искренние чувства любви и уважения самым дорогим матерям, женам и сестрам, дочерям и внучкам, пожелания долголетия и здоровья, счастья и радости в жизни.



На самом деле, трудно найти и высказать Вам, нашим дорогим женщинам, самые искренние слова благодарности за Ваш бесценный благородный труд во имя продолжения человеческого рода – из маленького человечка воспитать настоящего гражданина и подлинного защитника нашей Родины.



Являясь олицетворением красоты, нежности и любви, Вы щедростью своей души порождаете прочную основу и фундамент крепкой семьи, наполняете глубоким содержанием жизнь в каждом доме и в целом нашем обществе.



Не будет никаким преувеличением, если скажу, что с какими бы трудностями и проблемами мы ни сталкивались в жизни, женщины – наши спутницы придают нам уверенность и силу для преодоления этих преград и достижения цели.



Уважаемые соотечественники!



Мы всегда с благодарностью отмечаем, что своим трудолюбием, умением и ответственностью женщины, независимо от сферы их деятельности или профессии, вносят огромный, ни с чем не сравнимый вклад в достижение поставленных нами перед собой высоких целей – войти в число развитых демократических государств мира, обеспечить достойный уровень и качество жизни нашего народа, повышение авторитета страны на международной арене.



Сегодня сотни женщин-депутатов плодотворно работают в Олий Мажлисе и местных Кенгашах как народные представители, тысячи и тысячи женщин трудятся в системе государственного и общественного управления, институтах гражданского общества и негосударственных структурах, и мы выражаем им огромное уважение и признательность за их неустанную деятельность на благо нашей страны и народа.



В настоящее время в Узбекистане женщины занимают лидирующие позиции во всех приоритетных для нас направлениях и сферах. Среди работающих в таких сферах, как образование, культура и наука, они составляют 73 процента, в здравоохранении – 75 процентов, в производственных отраслях – 42 процента, сельском хозяйстве – 43 процента, что является ярким подтверждением их высокого потенциала и профессионализма.



Следует также отметить, что более 120 тысяч субъектов малого бизнеса, свыше 4550 фермерских хозяйств возглавляют у нас женщины, показывая эффективные результаты.



Несомненно, всех нас радует, что в достижении нынешнего высокого уровня развития нашего общества есть большой вклад активисток махалли, в частности, обладающих богатым жизненным опытом консультантов по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания. Считаю своим долгом от себя лично и от имени всего нашего народа выразить искреннюю благодарность тысячам этих женщин, которые, не жалея себя, отдают все свои силы обеспечению стабильной и здоровой атмосферы в обществе, укреплению мира и согласия в семьях, особенно поддержке молодых семей.



Дорогие наши женщины!



Сегодня мы с большим удовлетворением можем сказать, что с первых дней независимости в нашей стране на пути строительства свободной и благополучной жизни ведется ставшая приоритетом государственной политики последовательная и широкомасштабная работа по охране семьи, материнства и детства, обеспечению законных прав и интересов женщин, повышению их роли и статуса в обществе, и успешные результаты нашего труда во всех этих направлениях вызывают большой интерес и получают признание в мире.



С этой точки зрения, думаю, достаточно привести такой факт: только в 2015 году женщинам-предпринимателям было выделено кредитов на 1 триллион 255 миллиардов сумов, что составляет 130 процентов по сравнению с показателем 2014 года.



Безусловно, оказание такого содействия и поддержки является важным практическим шагом в создании необходимых условий для проявления и реализации способностей и творческого потенциала женщин, обеспечении их достойного участия в жизни общества.



Наряду с этим принятые меры по трудоустройству более 230 тысяч девушек, окончивших в прошлом году профессиональные колледжи, выделение свыше 6 тысячам из них, желающим начать собственное дело, более 51 миллиарда сумов кредитов – все это способствует решению очень важного для нас вопроса занятости молодежи и населения в целом.



Кроме того, за последние два года построены и переданы молодым семьям 57 многоэтажных домов "Камолот" на 2080 квартир, тысячам юношей и девушек предоставлены льготные ипотечные и потребительские кредиты, и такая практика расширяется.



Отрадно, что наша огромная по своим масштабам работа, направленная на формирование гармонично развитого поколения, дает впечатляющие результаты. Наглядным подтверждением служит то, что в 2015 году 1668 спортсменов Узбекистана, в том числе 567 девушек, приняли участие в международных соревнованиях и завоевали 983 медали, наши молодые таланты на престижных международных конкурсах заняли 137 призовых мест, 76 из них были удостоены Гран-при.



Вместе с тем все мы хорошо осознаем, что нам предстоит еще многое сделать в плане создания женщинам широких возможностей и условий, облегчения их домашних забот, более полной реализации их знаний и профессиональных навыков.



Хотел бы в этой связи подчеркнуть огромную значимость воспитания вступающей в жизнь нашей молодежи самостоятельно мыслящими и целеустремленными людьми, обладающими знаниями и опытом, способными взять на себя ответственность за достойное будущее страны.



Говоря об этом, считаю, для всех нас очень важно обратить внимание на воспитание девочек, особенно в сельской местности, чтобы в будущем они смогли занять достойное место в нашем обществе, стать хранительницами домашнего очага, опорой крепкой и счастливой семьи.



В основе такого подхода лежит простая и вместе с тем жизненно важная, касающаяся будущего всего нашего народа истина, о которой мы никогда не должны забывать. А именно – в девочках мы прежде всего должны видеть будущих матерей. Несомненно, если девочка будет физически и нравственно здоровой, образованной, приобретет современную профессию, то и семья, которую она создаст впоследствии, и родившийся в этой семье ребенок будут здоровыми и счастливыми. В конечном итоге – если здорова и счастлива семья, стабильным и процветающим будет все общество.



Закономерно, что объявление в нашей стране 2016 года Годом здоровой матери и ребенка в первую очередь направлено на достижение такой благородной цели. Чтобы воочию представить себе масштабы и глубину проводимой нами работы, стоит лишь сказать, что на реализацию программы года выделено в общей сложности 7 триллионов 483 миллиарда 300 миллионов сумов и 194 миллиона 400 тысяч долларов.



Говоря о намеченных в программе мерах, прежде всего следует отметить, что в центре нашего внимания и впредь будут находиться такие актуальные вопросы, как укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, особенно семейных поликлиник и сельских врачебных пунктов, повышение квалификации акушеров-гинекологов и педиатров, увеличение численности патронажных медсестер.



Ни для кого не секрет, что в современном мире, в эпоху глобальных перемен и стремительно меняющейся обстановки сама жизнь требует от всех нас поднять на качественно новый уровень работу по дальнейшему укреплению царящей в нашей стране атмосферы взаимного уважения, доброты и милосердия, согласия и сплоченности, ограждению молодежи от чуждых менталитету и духовности нашего народа деструктивных идей и течений, негативного влияния "массовой культуры", усилению с этой целью просветительской работы в семьях, махаллях.



Дорогие наши женщины, матери и сестры!



В этот замечательный весенний праздник от всего сердца желаю всем вам здоровья и успехов, семейного тепла, достатка и благополучия вашим домам.



Пусть всегда вам сопутствуют счастье и удача, никогда не покидают красота и любовь!



Пусть сбудутся все ваши самые заветные мечты и благородные устремления!".

В тот же день в Ташкенте во Дворце "Туркистон" состоялось торжественное собрание в честь праздничной даты.

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