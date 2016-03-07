В Узбекистане совершенствуется законодательная база дипломатической работы

ТАШКЕНТ, 7 марта. /УЗИНФОРМ/. 4 марта в Ташкенте завершились очередные экспертные совещания между представителями внешнеполитического ведомства Узбекистана, нижней палаты национального парламента, других министерств и ведомств, а также научно-академических кругов страны, сообщила накануне пресс-служба МИД.

Основной темой двухдневной встречи, прошедшей в Министерстве иностранных дел, стало рассмотрение и обсуждение проекта закона "О дипломатической службе Республики Узбекистан", а также проектов закона "О международных договорах Республики Узбекистан" и Консульского устава Республики Узбекистан в новых редакциях.

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