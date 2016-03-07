



Германия содействует популяризации женского футбола в Узбекистане



ТАШКЕНТ, 7 марта. /УЗИНФОРМ/. После успешного проведения первого турнира по женскому футболу среди студентов ташкентских вузов в 2015 году посольство Германии в сотрудничестве с Федерацией футбола Узбекистана и Ассоциацией женского футбола Узбекистана продолжает выступать в поддержку женского футбола в Узбекистане.



Как сообщает отдел культуры и прессы посольства Федеративной Республики Германия в Ташкенте, в период с 5 декабря по 4 марта в Узбекистане был реализован германо-узбекский совместный проект по повышению квалификации узбекских тренеров по женскому футболу, организаторами которого выступили МИД Германии и Немецкий Олимпийский спортивный союз (DOSB) в сотрудничестве с Ассоциацией женского футбола Узбекистана.



Для осуществления данного проекта в Узбекистане приехала немецкий тренер, обладательница лицензии "PRO" в области женского футбола и бывший консультант ФИФА по проектам в целях развития Моника Штааб.



Наряду с семинаром для тренеров по женскому футболу с 9 по 23 декабря 2015 года в Карши были также проведены в январе 2016 года 4-дневный семинар для вратарей в Алмалыке и 10-дневный семинар по повышению квалификации тренеров по женскому футболу в Ташкенте. DOSB предоставил в безвозмездное пользование спортивный инвентарь, который был использован г-жой Штааб на тренингах и по завершении проекта передан в Ассоциацию женского футбола Узбекистана.



В рамках своей работы в Узбекистане г-жа Штааб провела плодотворные встречи в Комитете женщин Узбекистана, Фонде развития детского спорта Узбекистана и Управлении по развитию детского спорта Министерства народного образования Узбекистана, а также Федерации футбола Узбекистана.



Посольство отмечает активную деятельность Узбекистана в целях популяризации женского футбола, говорится в пресс-релизе. Например, Комитет женщин Узбекистана в рамках своего ежегодного женского спортивного фестиваля среди команд министерств и госучреждений Узбекистана, который состоялся 26 февраля 2016 года, впервые организовал турнир по женскому мини-футболу, в котором г-жа Штааб участвовала в качестве гостя.



В 2015 году Моника Штааб была удостоена звания в рамках инициативы "Посол немецкого футбола" за ее приверженность развитию футбола за рубежом и получила главную награду "Посол немецкого футбола 2014 г.". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи