



Журналистам рассказали о новшествах в ПДД



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 марта. /УЗИНФОРМ/. Подробно узнать о вступивших в силу изменениях в Правила дорожного движения (ПДД) в Узбекистане из первых уст могли журналисты областных изданий на пресс-конференции, прошедшей на минувшей неделе в офисе регионального отделения НИМФОГО.



Подробно рассказал о новинках старший инспектор управления безопасности дорожного движения майор Дониер Туланов. В частности, он остановился том, что, помимо аптечки, в каждом автомобиле должен быть светоотражающий жилет, что вводится новый дорожный знак "Фото- и видеофиксация", будут регистрироваться мотороллеры, скутеры и квадроциклы объемом двигателя свыше 50 куб. см.



При этом представителям прессы были показаны образцы знака, жилет и другие технические средства, которые необходимо иметь в автомобиле.



В пресс-конференции также приняли участие начальник отдела технического надзора УПДД Бахтиер Фазлиддинов, старший инженер этого отдела Хасанхон Эргашев и другие.



Представители УПДД дали исчерпывающие ответы на вопросы журналистов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи