



Женский футбол в Женский день



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 марта. /УЗИНФОРМ/. Весеннее настроение передалось и футболисткам. В честь 8 марта областная федерация футбола решила провести небольшой турнир с участием 3 коллективов из Наманганской области и гостей из Андижана.



В четверг гостьи из Улугнора соседней области переиграли команду Учкургана – 2:0. А главный фаворит – "Навбахор" буквально растерзал девушек из команды Джидакапинского строительного колледжа – 8:0.



В пятницу в главном финале "Навбахор" достаточно уверенно разобрался с командой из Улугнора – 2:0, а учкурганки накидали в ворота джидакпинской команды 4 безответных мяча.



Впрочем, хотя победитель турнира была 1 команда, радовались все, даже девушки из Джидакапы, не забившие ни 1 мяча.



На закрытии соревнований все 4 команды получили призы, награждена была также ставшая лучшим бомбардиром турнира Диера Джурабаева ("Навбахор"), забившая в 2 матчах 5 мячей.



Как говорит главный тренер "Навбахора" Карима Юлдашева, этот турнир дал возможность проверить команду перед новым сезоном, посмотреть возможных кандидаток. Отметим, что женский "Навбахор" хотя и стал в 2015 году победителем первой лиги Узбекистана и завоевал путевку в высшую, не сможет сыграть в элитном дивизионе из-за отсутствия средств на турнирный взнос. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи