



Женская спартакиада в честь 8 Марта



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 марта. /УЗИНФОРМ/. Женский состав территориального предприятия АО "Наманган электр тармоклари" дружит со спортом. Это они показали в ходе спартакиады, организованной профсоюзным комитетом предприятия, посвященной 8 Марта.



В программу соревнований, прошедшей в пятницу, вошли игровые виды спорта, популярные среди работников коллектива, – шахматы, шашки, бадминтон, волейбол и настольный теннис. Всего участвовало около 60 человек.



Праздник праздником, но борьба за победу была нешуточной. Девушки старались проявить свои спортивные навыки по максимуму.



А в итоге сильнейшими в интеллектуальном соперничестве стали электромонтер службы связи Адолат Юлдашева (шашки) и инженер проектно-сметного сектора Мухаббат Корабаева (шахматы).



В настольном теннисе победила электромонтер центральной электросети Мавлуда Мухаммадсафина, бадминтоне – работник хозслужбы Хадича Усманова, а среди волейболисток в очередной раз не нашлось равных коллективу управления.



На закрытии победители получили заслуженные награды. Но проигравших не было – у всех было хорошее настроение, все зарядились бодростью и здоровьем. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи