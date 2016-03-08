Благотворительная акция в честь Женского дня

Благотворительная акция в честь Женского дня08.03.2016 09:55
НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 марта. /УЗИНФОРМ/. Депутат Наманганского городского Кенгаша народных депутатов, председатель Наманганского корейского культурного центра Лариса Ни провела в пятницу большую благотворительную акцию при поддержке реабилитационного центра "New Hope" (США).
Наборы одежды и обуви были вручены 37 малообеспеченным жителям двух махаллей – "Мустакиллик" и "Халклар дустлиги".
Акция была приурочена к наступающему празднику 8 марта и объявленному в Узбекистане Году здоровой матери и ребенка. Помощь, предоставленную международной благотворительной организацией, получили женщины, имеющие детей, а также пожилые люди и люди с ограниченными возможностями. Последней категории граждан достались инвалидная коляска и костыли.
Махаллинцы были очень рады, что о них помнят и по мере возможности помогают.
Также депутат предоставила в распоряжение сходов граждан махаллей "Мустакиллик" и "Халклар дустлиги" по 8 ящиков одежды и обуви для оказания помощи другим нуждающимся.
Свою долю получил и областной многопрофильный медицинский центр. Лариса Петровна вручила представителям этого учреждения 28 коробок с ортопедическими и травматологическими принадлежностями, а также инвалидное кресло-каталку.
Это далеко не первая благотворительная акция, устроенная депутатом городского Кенгаша, председателем НККЦ Ларисой Ни. Ранее она провела несколько подобных мероприятий, на которых было оказано помощи на десятки миллионов сумов.
УЗИНФОРМ