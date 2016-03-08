



Благотворительная акция в честь Женского дня



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 марта. /УЗИНФОРМ/. Депутат Наманганского городского Кенгаша народных депутатов, председатель Наманганского корейского культурного центра Лариса Ни провела в пятницу большую благотворительную акцию при поддержке реабилитационного центра "New Hope" (США).



Наборы одежды и обуви были вручены 37 малообеспеченным жителям двух махаллей – "Мустакиллик" и "Халклар дустлиги".



Акция была приурочена к наступающему празднику 8 марта и объявленному в Узбекистане Году здоровой матери и ребенка. Помощь, предоставленную международной благотворительной организацией, получили женщины, имеющие детей, а также пожилые люди и люди с ограниченными возможностями. Последней категории граждан достались инвалидная коляска и костыли.



Махаллинцы были очень рады, что о них помнят и по мере возможности помогают.



Также депутат предоставила в распоряжение сходов граждан махаллей "Мустакиллик" и "Халклар дустлиги" по 8 ящиков одежды и обуви для оказания помощи другим нуждающимся.



Свою долю получил и областной многопрофильный медицинский центр. Лариса Петровна вручила представителям этого учреждения 28 коробок с ортопедическими и травматологическими принадлежностями, а также инвалидное кресло-каталку.



Это далеко не первая благотворительная акция, устроенная депутатом городского Кенгаша, председателем НККЦ Ларисой Ни. Ранее она провела несколько подобных мероприятий, на которых было оказано помощи на десятки миллионов сумов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи