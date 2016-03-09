Узбекская делегация вернулась из Финляндии

НОВОСТИ В МИРЕ, 9 марта. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана в составе председателя Государственного налогового комитета Ботира Парпиева и представителей внешнеполитического ведомства Узбекистана вернулась после визита в Финляндию.

В ходе пребывания в Хельсинки 8 марта состоялось подписание Протокола о внесении изменений в узбекско-финское соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход от 9 апреля 1998 года.

В соответствии с подписанным документом в существующее соглашение будут добавлены новые положения, соответствующие международным стандартам налоговой прозрачности, сообщает МИД Узбекистана.

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