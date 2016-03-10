



Обсуждены актуальные вопросы узбекско-китайского диалога



ТАШКЕНТ, 10 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики Сунь Лицзе. Визит был предпринят с целью обмена мнениями по взаимодействию двух стран в рамках региональных и международных организаций, а также по подготовке к предстоящим в Ташкенте мероприятиям ШОС в период председательства Узбекистана в организации, сообщает МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи