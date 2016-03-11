Посол Таджикистана завершает свою миссию в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 11 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня отбывающий из Узбекистана в связи с завершением своей дипломатической миссии в стране Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан Музаффар Хусейнов посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана, где его принял министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.

В ходе аудиенции стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития узбекско-таджикского сотрудничества.

Напомним, что М.Хусейнов был аккредитован в начале апреля 2011 года, сменив на этом посту Бабахана Махмадова.

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