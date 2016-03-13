В ШОС презентовали экономический потенциал Узбекистана

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 марта. /УЗИНФОРМ/. В среду в штаб-квартире Шанхайской организации сотрудничества в Пекине для представителей правительственных, деловых и общественных кругов Китая и стран-участниц ШОС была проведена презентация экономического потенциала Узбекистана.

В ходе встречи были освещены основные макроэкономические показатели Узбекистана, достижения Республики за годы независимости, проводимая в стране внутренняя и внешняя экономическая политика, а также обсуждены перспективы практического сотрудничества в рамках ШОС в контексте предстоящего в июне саммита ШОС вТашкенте.

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