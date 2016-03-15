Узбекский посол в Казахстане приступает к своим обязанностям

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана Назаров вручил свои верительные грамоты Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

В ходе аудиенции, которая проходила в резиденции "Акорда" в Астане, стороны подтвердили взаимное стремление к дальнейшему развитию узбекско-казахского сотрудничества по всему спектру направлений и обсудили актуальные аспекты региональной и международной проблематики, представляющие взаимный интерес.

Напомним, что И.Назаров, который сменил на этом посту Алишера Салахитдинова, отбыл в Астану еще в начале января текущего года.

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