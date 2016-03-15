Глава МИД Узбекистана встретился с генсеком ШОС

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня пребывающий с 4-дневным визитом в Пекине во главе представительной делегации страны в рамках участия в очередном заседании Совета национальных координаторов государств-членов ШОС министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Рашидом Алимовым.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы подготовки к предстоящему в июне в Ташкенте саммиту ШОС и другим мероприятиям в рамках председательства Узбекистана в организации.

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