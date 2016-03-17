Посол Индии нанес визит в МИД Узбекистана

ТАШКЕНТ, 17 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия Винод Кумар.

Встреча была посвящена обсуждению актуальных вопросов развития двусторонних отношений, а также стороны обменялись мнениями на темы, связанные с текущим председательством Узбекистана в ШОС.

Напомним, что это уже второй в этом месяце визит главы индийской дипмиссии в МИД Узбекистана. На встрече 11 марта также обсуждались актуальные вопросы узбекско-индийской повестки дня.

УЗИНФОРМ