В апреле в Ташкенте соберутся секретари Советов безопасности стран-участниц ШОС

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Пекине в штаб-квартире Шанхайской организации сотрудничества завершилось заседание экспертов по подготовке к предстоящей 11-й встрече секретарей Советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте, стартовавшее накануне под председательством министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова.

Главными темами стали вопросы организации и повестки дня, проекты планируемых итоговых документов предстоящей встречи, которая пройдет в узбеской столице 13-14 апреля, а также состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив развития многостороннего сотрудничества в противодействии транснациональным вызовам и угрозам.

Кроме того, была заслушана информация о ходе подготовки к Ташкентскому саммиту ШОС в июне и состоялся обмен мнениями по содержанию документов, которые будут подписаны по его итогам.

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