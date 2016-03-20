



В Намангане впервые прошли старты юных пожарников



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 марта. /УЗИНФОРМ/. В субботу в Наманганской области впервые прошли соревнования юных пожарных.



В отборочных состязаниях в областном центре и районах, в которых участвовали студенты академических лицеев и колледжей, ребята мерились силами в беге на 100 и 1000 метров, подтягивании на турнике, повышали свои знания противопожарных норм.



"В ходе областного этапа им пришлось пробежать стометровку, выполнить такое сложное упражнение, как подъем на третий этаж учебной башни по пожарной лестнице, в пожарной эстафете и ответить на 25 вопросов по пожарной безопасности", – рассказывает старший инспектор ОПБ Наманганского ГУВД, сержант Икболжон Матмусаев.



В состязаниях приняли участие по 4 представителя команд всех лицеев и колледжей области.



Победители примут участие в республиканском этапе конкурса в Бухаре. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи