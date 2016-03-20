



Узбекский лидер направил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Ростове-на-Дону



ТАШКЕНТ, 20 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Ислам Каримов направил послание Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с выражением соболезнований по случаю произошедшего накануне крушения пассажирского самолета "Боинг-737-800" в Ростове-на-Дону. Узбекский лидер передал слова глубокого сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Катастрофа унесла жизни 55 пассажиров и 7 членов экипажа. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи