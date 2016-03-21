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Узбекистан отмечает Навруз
21.03.2016 14:13

ТАШКЕНТ, 21 марта. /УЗИНФОРМ/. 21-22 марта в Узбекистане отмечают праздник весны - Международный день Навруз. По этому случаю торжества и праздничные мероприятия проходят во всех уголках страны.

В честь праздника Весны проводятся тематические выставки, викторины, концерты и выступления мастеров искусств.

В Ташкенте главное празднество развернулось в Национальном парке Узбекистана имени Алишера Навои, где прошел большой праздничный концерт.

В своем праздничном обращении на торжестве Президент Узбекистана Ислам Каримов сказал:

"В эти чудесные дни, когда пробуждается природа, распускаются нежные весенние цветы, все вокруг одевается в зеленый наряд, наступает пора обновления – Навруз, мне доставляет огромное удовольствие искренне, от всего сердца поздравить вас, мои дорогие, и в вашем лице весь наш народ с этим замечательным праздником.

Навруз, появившийся тысячелетия назад, еще во времена "Авесты", – самый древний, поистине национальный, свободный от всяких идеологических и политических веяний, самый любимый для всех нас праздник. Навруз – день весеннего равноденствия, знаменующий начало нового года по восточному календарю, олицетворяющий традиции и обычаи, вечные ценности нашего народа.

В эти дни, когда под яркими лучами солнца пробуждается природа, каждый из нас невольно проникается духом весны, и мы, особенно глубоко осознавая себя неотъемлемой частью природы, чувствуем прилив новых сил и энергии.

Именно в это прекрасное время во всех городах и селах страны, в горах и долинах наши соотечественники, собравшись за щедрым дастарханом, разделяют со своими родными, близкими и друзьями радость праздника, угощают их традиционными весенними яствами, такими, как сумаляк и халим, кук-самса и гужа.

Никого не оставляет равнодушным, что жители нашего родного Узбекистана, независимо от того, представителями каких наций и народностей они являются, в праздничном настроении и с огромной радостью отмечают этот замечательный день, поздравляют всех, даже незнакомых людей, желают друг другу здоровья, счастья и удачи.

Пользуясь этой возможностью, сказал Ислам Каримов, хочу еще раз выразить вам, мои дорогие, присутствующие на этой величественной и прекрасной площади, всему нашему народу свое самое искреннее уважение и самые добрые пожелания.

Гуманистический дух и немеркнущие ценности Навруза бережно передаются из поколения в поколение. Как и тысячелетия назад, связанные с ним обычаи и традиции и сегодня играют важную роль в жизни нашего народа, наполняясь еще более глубоким смыслом и содержанием.

Как известно из нашей многовековой истории, отметил глава нашего государства, в дни Навруза забываются любые обиды и ссоры, в отношениях между людьми, народами еще больше укрепляются такие благородные человеческие качества, как доброта и милосердие, щедрость и согласие.

Широкое утверждение в жизни подобных высоких ценностей Навруза, безусловно, способствовало бы предотвращению различных конфликтов и противоречий, прекращению продолжающихся и все больше обостряющихся в различных регионах мира противостояний и кровопролития, разрешению возникающих проблем только мирным путем, посредством политических переговоров. Именно такой подход отвечал бы чаяниям и интересам всех народов мира.

Убежден, если у нашего мудрого, многое повидавшего на своем веку народа, преодолевшего немало трудностей и испытаний, всегда глубоко лелеющего в своем сердце идеи добра и гуманизма, спросят накануне нового года по восточному календарю, в чем заключается его самое заветное желание, то ответ, вне всякого сомнения, будет однозначным – нам нужны мир и спокойствие.

Решающим фактором такой твердой жизненной позиции являются, прежде всего, наша древняя история, богатая и многогранная культура, бесценное наследие наших великих ученых и мыслителей, внесших огромный вклад в развитие человеческой цивилизации, то, что наша священная земля на протяжении многих веков являлась центром знаний, духовности и просветительства.

Ни для кого не секрет, что издревле присущие нашему народу такие черты и качества, как благородство, великодушие, гуманизм и милосердие, бескорыстная помощь всем, кто нуждается в поддержке, всесторонняя забота о сиротах, стремление получить благословение старших, впитались в плоть и кровь каждого нашего соотечественника.

Все эти бесценные традиции сохранялись и обогащались на протяжении веков и, в конечном итоге, стали основой высокой духовности и мировоззрения, жизненной философии нашего народа.

Народ Узбекистана, обладающий такими уникальными качествами, живущий с добрыми помыслами и надеждами, стремящийся к тому, чтобы небо над Родиной было чистым, а жизнь – мирной и процветающей, строит свои отношения со всеми странами на основе взаимного уважения, дружбы и сотрудничества, с учетом обоюдных интересов. И наша самая важная, приоритетная задача – оберегать родную страну от всех невзгод и напастей.

В эти радостные мгновения позвольте от вашего имени, от имени всего нашего народа поздравить с праздником Навруз, приветствовать и выразить глубокое уважение послам иностранных государств и представителям международных организаций, зарубежным партнерам, всем дорогим гостям, которые участвуют сегодня в торжествах, посвященных Наврузу.

Наш стойкий и мужественный народ, самоотверженным трудом вносящий огромный вклад в развитие страны, ее дальнейшее процветание, своим высоким чувством собственного достоинства, яркими успехами, получающими признание, твердо противостоящий любым силам зла, неуклонно следующий избранным путем, высоко ценящий и оберегающий свою независимость, вызывает восхищение у всех. Я считаю своим долгом с этой высокой трибуны низко поклониться нашему народу, обладающему столь благородными качествами.

Нынешнее стремительно меняющееся сложное время, в которое мы живем, ставит перед всем нашим народом, в первую очередь перед вами, мои дорогие дети, такие актуальные задачи, как глубокое освоение современных знаний и профессий, интеллектуальных богатств, дальнейшее повышение конкурентоспособности страны на международной арене, обновление, модернизация и диверсификация экономики, превращение ее в локомотив нашего развития.

Уверен, что вы, дорогие мои дети, оправдаете доверие нашего народа и Родины на пути к достижению этой великой цели. Хочу вас заверить, что и впредь я буду поддерживать вас!".

В завершение своего выступления Ислам Каримов еще раз от всего сердца поздравил народ Узбекистана с праздником Навруз и пожелал всем соотечественникам мира и спокойствия, счастья и здоровья, достатка и изобилия.

УЗИНФОРМ

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