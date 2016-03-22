МИД Узбекистана посетил посол Индии

ТАШКЕНТ, 22 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия Винодом Кумаром.

Встреча была посвящена обсуждению практических вопросов деятельности индийской дипмиссии в столице Узбекистана и актуальных аспектов двусторонних отношений.

Напомним, что это уже третий визит посла Индии в узбекское внешнеполитическое ведомство в текущем месяце. Предыдущие визиты состоялись 11 и 17 марта.

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