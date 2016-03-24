Узбекистан и Венгрия провели очередное заседание межправкомиссии

ТАШКЕНТ, 24 марта. /УЗИНФОРМ/. 23 марта в Ташкенте было проведено 3-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Венгрией, для участия в котором в Узбекистан прибыла с визитом делегация правительственных и деловых кругов Венгрии во главе с заместителем министра внешних экономических связей и иностранных дел, председателем венгерской части комиссии Ласло Сабо.

В ходе состоявшихся переговоров была проведена презентация экономического потенциала Узбекистана, возможностей инвестиционного климата страны, а также обсуждены текущее состояние и перспективы развития узбекско-венгерского партнерства в сферах экономики и торговли, инвестиций, сельского хозяйства, экологии, науки, образования, туризма и других.

По итогам встречи был подписан соответствующий протокол.

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