Обсуждены вопросы развития сотрудничества стран Центральной Азии и Японии

НОВОСТИ В МИРЕ, 25 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Токио прошло 11-е Совещание старших должностных лиц Диалога "Центральная Азия + Япония" на уровне заместителей министров иностранных дел, в котором приняли участие представители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Японии.

В ходе встречи стороны рассмотрели состояние и перспективы развития многостороннего сотрудничества в сферах региональной безопасности, торговли и инвестиций, транспортной инфраструктуры и логистики, а также культурно-гуманитарной сфере.

Также был рассмотрен ход подготовки к предстоящему 6-му Совещанию министров иностранных дел Диалога в текущем году в Ашхабаде, сообщает МИД Узбекистана.

Кроме того, в рамках пребывания в столице Японии узбекская делегация провела встречи с заместителем генерального секретаря Кабинета министров Японии Хиросиге Секо, старшим заместителем министра иностранных дел Йодзи Муто и заместителем министра образования, культуры, спорта, науки и технологий Кихеи Маэкава, в ходе которых были обсуждены текущее состояние и перспективы развития узбекско-японского сотрудничества в различных сферах.

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