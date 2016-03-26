Сборная Узбекистана по шахматам отправляется в ОАЭ

ТАШКЕНТ, 26 марта. /УЗИНФОРМ/. Сборная Узбекистана по шахматам отправляется в Объединенные Арабские Эмираты, где с 27 марта по 8 апреля в Абу-Даби будет проведен международный командный шахматный чемпионат "Кубок Азиатских Наций 2016".

Чемпионат будет проводиться как среди мужчин, так и женщин, в нем примут участие представители 21 страны - 12 женских и 21 мужская команда по 5 человек в каждой.

Среди мужчин Узбекистан будут представлять Марат Джумаев, Алексей Барсов, Акмал Файзуллаев, Никита Хорошев и Владимир Егин. Женская команда заявлена в составе Нафисы Муминовой, Сарвиноз Курбонбоевой, Ирины Геворгян, Гульрухбегим Тохиржоновой и Севары Баймуратовой.

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