В Ташкенте прошли шахматные баталии среди дипломатов

ТАШКЕНТ, 27 марта. /УЗИНФОРМ/. 26 марта в Ташкенте прошел 12-й шахматный турнир среди дипломатических представительств и международных организаций, организованный Службой дипломатического сервиса (СДС) Министерства иностранных дел Узбекистана.

В состязаниях приняли участие около 30 сборных команд от Посольств США, Казахстана, Азербайджана, Индии, Китайской Народной Республики, Латвии, Туркменистана, представительства Программы развития ООН, Университета мировой экономики и дипломатии, иностранных компаний, ведущих свою деятельность в Узбекистане, и многие другие.

По итогам соревнований первое место заняла команда Посольства США в Узбекистане, второе досталось Университету мировой экономики и дипломатии, а третье место поделили между собой Посольство Афганистана в Ташкенте и компания "Лукойл".

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