Узбекистан и Россия провели очередное заседание межправкомиссии

НОВОСТИ В МИРЕ, 28 марта. /УЗИНФОРМ/. В минувшую пятницу в Москве завершило двухдневную работу очередное, 17-е заседание узбекско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, для участия в котором в столицу РФ прибыла делегация Узбекистана во главе с первым заместителем премьер-министра, министром финансов Р.Азимовым.

В ходе переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между двумя странами в сферах экономики и торговли, транспорта и связи, транзита и логистики, а также рассмотрены вопросы проведения согласованной политики в водно-энергетической сфере в регионе Центральной Азии, сообщила сегодня пресс-служба МВЭСИТ Узбекистана.



По итогам заседания был подписан соответствующий протокол.

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