



Узбекистан и Израиль обсудят перспективы развития сотрудничества



ТАШКЕНТ, 28 марта. /УЗИНФОРМ/. В Ташкент прибывает с визитом представительная делегация внешнеполитического ведомства Государства Израиль во главе с первым заместителем генерального директора Джереми Иссахаровым. Целью визита является участие в предстоящем в среду, 30 марта, очередном раунде двусторонних политконсультаций по линии МИД, в ходе которых представители двух стран обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи