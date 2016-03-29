Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана провел встречу с представителем МИД Израиля

ТАШКЕНТ, 29 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшим с визитом в страну главой делегации израильского внешнеполитического ведомства, первым заместителем генерального директора Министерства иностранных дел Государства Израиль Джереми Иссахаровым.

Целью визита делегации МИД Израиля является участие в очередном раунде узбекско-израильских политических консультаций.

В ходе встречи стороны произвели обмен мнениями по актуальным вопросам узбекско-израильской повестки дня, международной и региональной проблематики, сообщает МИД Узбекистана.

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