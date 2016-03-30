



Во внешнеторговом ведомстве Узбекистана приняли посла Франции



ТАШКЕНТ, 30 марта. /УЗИНФОРМ/. 28 марта Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики Жак-Анри Эльс. Визит был предпринят с целью обсуждения актуальных вопросов узбекско-французского сотрудничества в сферах экономики торговли, финансов и инвестиций, а также хода реализации совместных проектов с компаниями Франции, сообщает МВЭСИТ. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи