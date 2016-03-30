



В МВЭСИТ Узбекистана приняли посла Ирана



ТАШКЕНТ, 30 марта. /УЗИНФОРМ/. 29 марта в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран Бахманом Агарази Дормани. Встреча была посвящена рассмотрению текущего состояния и перспектив активизации взаимовыгодного узбекско-иранского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также в области транспорта и транзита, обсуждению хода практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам 11-го заседания совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, состоявшегося 4 июня минувшего года в Ташкенте, сообщает МВЭСИТ. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи