Узбекский лидер провел встречу с главой МИД ФРГ

ТАШКЕНТ, 30 марта. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане пребывает с визитом федеральный министр иностранных дел Федеративной Республики Германия, действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Франк-Вальтер Штайнмайер, прибывший с двухдневным официальным визитом в Ташкент для обсуждения вопросов развития узбекско-германского сотрудничества.

В рамках пребывания в Ташкенте глава МИД ФРГ был принят в резиденции Оксарой Президентом Узбекистана Исламом Каримовым и провел встречу со своим узбекским коллегой, министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым.

В ходе проведенных встреч были обсуждены текущее состояние и вопросы развития узбекско-германского сотрудничества на двусторонней и многосторонней основе в сферах политики, экономики и торговли, инвестиций, машиностроения, технологий, науки, образования, культуры, рассмотрены перспективы углубления взаимодействия в рамках ОБСЕ.

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