Узбекистан и Израиль обсудили в Ташкенте вопросы развития сотрудничества

ТАШКЕНТ, 30 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте состоялся очередной раунд политических консультаций между Узбекистаном и Израилем по линии внешнеполитических ведомств, для участия в которых в Узбекистан прибыла с визитом делегация МИД Государства Израиль во главе с первым заместителем генерального директора МИД Джереми Иссахаровым.

Основными темами переговоров стали вопросы развития межгосударственного сотрудничества на двусторонней и многосторонней основе в сферах политики, экономики и торговли, инвестиций, науки, образования, культуры, а также углубления межпарламентского взаимодействия.

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