



Узбекская делегация вернулась из Душанбе



НОВОСТИ В МИРЕ, 31 марта. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана приняла участие в состоявшемся накануне в столице Таджикистана, Душанбе, заседании Экспертной рабочей группы государств-членов ШОС по правоохранительной деятельности и пресечению наркопреступности. По информации МИД Узбекистана, в ходе встречи представители Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана провели обсуждение актуальных вопросов сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также проведения совместных мероприятий, а также обменялись мнениями по проектам Антинаркотической стратегии на 2017-2022 годы и Программы действий по ее реализации и другим темам. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи