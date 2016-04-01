



Сенаторы Узбекистана собрались на очередное пленарное заседание



ТАШКЕНТ, 1 апреля. /УЗИНФОРМ/. 31 марта в Ташкенте начало работу 5-е пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, которое проходит под руководством председателя Сената Олий Мажлиса Н. Йулдошева. Повестка первого дня заседания включала в себя рассмотрение проектов законов: "О парламентском контроле" (направленном на расширение полномочий и роли национального парламента в системе государственной власти, определение субъектов, объектов и форм парламентского контроля),

(направленном на расширение полномочий и роли национального парламента в системе государственной власти, определение субъектов, объектов и форм парламентского контроля), "О бухгалтер­ском учете" (новая редакция) (законопроект направлен на устранение существующих недостатков в системе бухгалтерского учета в Узбекистане и приведение его в соответствие с международными нормами и стандартами),

(новая редакция) (законопроект направлен на устранение существующих недостатков в системе бухгалтерского учета в Узбекистане и приведение его в соответствие с международными нормами и стандартами), "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан" (в частности, изменения затронут Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Гражданский кодекс, Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности, законы "О негосударственных некоммерческих организациях", "Об оперативно-розыскной деятельности", "О государственном пенсионном обеспечении граждан", "Об акционерных обществах и защите прав акционеров", "О защите прав потребителей", "О техническом регулировании", "О недрах", ряд других законодательных актов). Также на заседании верхней палаты парламента был рассмотрен вопрос создания комиссии Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по контролю за деятельностью органов прокуратуры и заслушаны отчеты о деятельности уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсмана) и Счетной палаты Республики Узбекистан в 2015 году. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи