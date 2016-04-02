В Ташкенте завершилась встреча сенаторов

ТАШКЕНТ, 2 апреля. /УЗИНФОРМ/. 1 апреля в Ташкенте завершило двухдневную работу 5-е пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

В ходе второго дня заседания представители верхней палаты национального парламента заслушали отчеты о деятельности Центрального банка Республики Узбекистан и Государственного комитета по охране природы в 2015 году, а также рассмотрели вопросы о внесении изменений в кадровый состав Конституционного суда, Верховного суда и Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан.

В частности, новыми судьями Высшего хозяйственного суда стали Мумин Астанов и Сарвар Солиев, а Ойбек Джураев был освобожден от обязанностей судьи Высшего хозяйственного суда.

Новым судьей Верховного суда Республики Узбекистан Сенатом был утвержден Олим Хайитов, а Фатима Хусанова стала новым судьей Конституционного суда Республики Узбекистан.

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