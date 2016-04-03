



Колыбельная для певиц



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 апреля. /УЗИНФОРМ/. Республиканский конкурс колыбельной песни на приз народной артистки Узбекистана Хабибы Ахуновой прошел в четверг в областном театре драмы и комедии им. А.Навои города Намангана.



Мастера искусств из всех областей страны исполнили множество колыбельных, которые поют матери во многих регионах.



Многие из них вполне могут быть занесены в сокровищницу узбекского устного народного творчества. Жюри оценивало качество исполнения, сочетание музыки и текста, произношение, сценическую культуру и экипировку.



По итогам конкурса лучшей исполнительницей стала представительница Республики Каракалпакстан Гулнур Мамбетназарова, весьма неплохо выступили Зиёдахон Абдиева и Шахноза Сотволдиева из Андижанской области, Машхура Рахматуллаева из Бухары и Хумона Мухаммадрасулова из Навои.



Наманганки Сарвиноз Сотволдиева и Заршунос Жумабаева выбрали оригинальные мелодии из репертуара Хабибы Ахуновой, сумели воспроизвести ее манеру исполнения, интонации и пр.



– Колыбельные песни всех народов мира передают думы и тревоги, поэтому и понятны всем, – говорит директор республиканского научно-методического центра народного творчества и культурно-просветительской работы Азамат Хайдаров. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи