



Семинар для учителей-русистов прошел в Намангане



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 апреля. /УЗИНФОРМ/. Роль учителя русского в формировании активной гражданской позиции, инициативности у учащихся профессиональных колледжей обсудили на семинаре в колледже олимпийского резерва педагоги Наманганской области, прошедшем в четверг.



Стоит сказать, что в Узбекистане уже второй год проходит эксперимент по апробации нового Государственного образовательного стандарта в системе непрерывного обязательного образования. Одной из целей этого семинара – ознакомление педагогов с проектом этого стандарта.



В семинаре приняли участие более 50 преподавателей русского языка профессиональных колледжей области.



Работа семинара была организована в 2 секциях. В первой педагоги увидели открытый урок преподавателя кафедры русского языка НамГУ Дилором Исламовой и прослушали открытую лекцию доцента, кандидата педагогических наук Фарида Габдулхакова на тему "Роль личности учителя русского языка в развитии у учащихся способности к социальности адаптации".



Участники второй секции посетили открытую лекцию доцента университета Кадыра Насырова "Формы работы по самообразованию учителя русского языка".



Они также увидели представление кукольного театра, подготовленного учащимися Наманганского промышленного профессионального колледжа под руководством преподавателя Азизы Мирзаназаровой как пример организации внеклассной работы.



В программе семинара был тренинг для учителей "Новое в функциях учителя русского языка", на котором основное внимание было уделено определению компетентности современного учителя. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи