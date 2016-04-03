



Многоцветье культур в Намангане



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 апреля. /УЗИНФОРМ/. Многообразие культур народов, населяющих нашу солнечную Республику, показали фольклорные коллективы национальных культурных центров Наманганской области на празднике дружбы, прошедшем в четверг в парке "Камолот" под девизом "Наша сила – в единстве и солидарности".



В парке была развернута большая выставка работ ремесленников, показывающая традиционные народные промыслы разных народов. Глаза разбегались от увиденного: тут и чустские ножи, деревянные веретена, изделия из керамики, замечательные тряпичные домовенки, представленные Русским культурным центром, шапочки, варежки в корейском стиле и прочее.



Кстати, многие представленные предметы народных ремесел можно было приобрести для украшения дома.



Повсюду звучит музыка, тут же парни забавляются жонглированием мячом, а в нескольких метрах джигиты выясняют, кто сильнее в кураше.



С выставкой изделий ремесленников и активистов национальных культурных центров внимательно ознакомился заместитель хокима области Хабибулло Маткаримов.



Фестиваль дружбы, культуры и спорта продолжился концертом. Зажигательные русские мелодии сменялись спокойным танцем вееров в исполнении ансамбля Корейского культурного центра "Ариран", татарский танец – хорезмским, и так далее. Зрители с восторгом встречали все номера.



Фестиваль стал подлинным праздником дружбы людей всех национальностей. Это отметили и ставшие его гостями ребята-боксеры из Китая, приехавшие с тренером Хо Чжу по обмену на стажировку в Наманган города Шеньян провинции Ляонин.



"Узбекистан – это прекрасная страна, красив и ваш Наманган. На нас большое впечатление произвели люди. Видно, что здесь живут спокойно. Удивило разнообразие лиц людей разных национальностей, порадовало, что здесь царят дружба и взаимопонимание", – сказал господин Чжу.



– Свою лепту в совершенствование межнациональных отношений вносит и наш Корейский культурный центр. В 2015 году мы провели большое число акций, национальных праздников, музыкально-поэтических вечеров. И в нынешнем году предусмотрено организовать ряд мероприятий, в том числе по программе Года здоровой матери и ребенка. В нашей стране созданы все условия для развития культур разных диаспор, живущих в Узбекистане, – отметила председатель НККЦ Лириса Ни.



– Отрадно, что мы можем проводить такие праздники, как сегодня. Здесь собрались люди разных национальностей, чтобы вместе повеселиться. Это как нельзя лучше отражает девиз фестиваля "Наша сила – в единстве и солидарности", – подчеркнула представительница русской диаспоры, член Союза писателей Узбекистана Антонина Иплина. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи