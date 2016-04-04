



Мощи святителя Николая прибывают в Наманган



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 апреля. /УЗИНФОРМ/. В храм Архангела Божия Михаила города Намангана прибывают мощи великого Угодника Божия – святителя Николая Чудотворца, особо почитаемого в нашем народе как скорого помощника и предстателя о нас пред Богом.



– Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, Чудотворец родился в городе Пахаре Ликийской области (на южном побережье Малоазийского полуострова), был единственным сыном благочестивых родителей Феофана и Нонны, давших обет посвятить его Богу, – рассказывает настоятель храма Архангела Божия Михаила города Намангана священник Марк Мазитов.



Еще при жизни святитель совершал многие чудеса. Из них наибольшую славу доставило святителю избавление от смерти трех мужей, неправедно осужденных корыстолюбивым градоначальником. Святитель смело подошел к палачу и удержал его меч, уже занесенный над головами осужденных. Градоначальник, обличенный святителем Николаем в неправде, раскаялся и просил его о прощении.



Мощи святителя Николая Чудотворца имеют ту силу Божию, через которую действует Сам Господь по молитвам и представительству святого, который помогает всем приходящим к нему с верой, надеждой и любовью. Просить можно о здоровье и благополучии себя и своих близких и вообще обо всех житейских нуждах и проблемах, причем приходить и прикладываться к мощам могут не только православные христиане, но и всякий верующий, что Бог по молитвам святого поможет им в их просьбах и нуждах. На мощах также можно освящать иконы и крестики.



Как говорит батюшка, в храм Архангела Божия Михаила мощи святителя Николая Чудотворца будут доставлены 8 апреля в 10.00 и будут пребывать в храме до 21 апреля. Приложиться к мощам святого Угодника Божия можно будет каждый день с 8 до 18 часов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи