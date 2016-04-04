МИД Узбекистана посетили делегации внешнеполитических ведомств Нидерландов и Южной Кореи

ТАШКЕНТ, 4 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Министерстве иностранных дел Узбекистана были проведены встречи с пребывающими с визитом в Ташкенте делегациями МИД Королевства Нидерландов во главе с Послом по особым поручениям Яном-Полем Дирксе и Республики Корея во главе с генеральным директором Бюро по делам Европы Пак Чоль Мином.

Встречи был посвящены обсуждению актуальных вопросов развития межгосударственного сотрудничества и ряда международных и региональных проблем, представляющих взаимный инетерес, углубления взаимодействия в рамках международных и многосторонних организаций, а также практических аспектов организации предстоящих двусторонних контактов на различных уровнях.

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