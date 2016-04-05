Представитель МИД Великобритании прибыл в Ташкент

ТАШКЕНТ, 5 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня прибывший с визитом в Ташкент заместитель министра иностранных дел и по делам Содружества Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тобиас Эллвуд был принят министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

В ходе аудиенции стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы развития узбекско-британского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, углубления межгосударственного взаимодействия по линии МИД и парламента, а также обменялись мнениями по ряду международных и региональных проблем, представляющих взаимный интерес.

В рамках визита представитель МИД Великобритании также посетит внешнеторговое ведомство Узбекистана, национальный парламент и проведет ряд других встреч.

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