Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана принял представителя МИД Японии

ТАШКЕНТ, 6 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня прибывшая с визитом в Ташкент парламентский заместитель главы МИД Японии Мики Ямада была принята министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах дальнейшего развития сотрудничества по всему спектру направлений, как на двусторонней, так и многосторонней основе.

В рамках пребывания в Узбекистане М.Ямада также проведет встречи в правительстве Республики и МВЭСИТ.

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