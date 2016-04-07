Глава МИД Узбекистана принял нового посла Казахстана

ТАШКЕНТ, 7 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял копию верительных грамот у вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан Ерика Утембаева, прибывшего в Ташкент для вступления в должность.

В ходе встречи глава МИД Узбекистана и его гость обсудили текущее состояние и перспективы развития узбекско-казахского сотрудничества на различных уровнях и обсудили график и повестку предстоящих двусторонних мероприятий.

Ерик Утембаев сменит на посту главы дипмиссии РК в Ташкенте Борибая Жексембина, пребывавшего в этой должности с января 2010 по декабрь 2015 года.

УЗИНФОРМ