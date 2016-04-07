В МВЭСИТ Узбекистана приняли зарубежных гостей

ТАШКЕНТ, 7 апреля. /УЗИНФОРМ/. 6 апреля в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана прошли встречи с прибывшими с визитом в Ташкент делегацией Японии во главе с парламентским заместителем министра иностранных дел Мики Ямадой и делегацией Великобритании во главе с заместителем министра иностранных дел данной страны Тобиасом Эллвудом.

Встречи были посвящены обсуждению текущего состояния и перспектив развития межгосударственного сотрудничества в сферах экономики и торговли, финансов и инвестиций и других актуальных вопросов двусторонней повестки дня.

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